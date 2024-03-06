Trabzonspor Onuachu'suz kazanamıyor

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da, Paul Onuachu'nun yokluğu dikkat çekmişti.
Rakip kalede birçok pozisyon bulmasına rağmen sadece 1'ini değerlendirebilen bordo-mavililerde Abdullah Avcı, kazanmak adına Umut Bozok, Taxiarchis Fountas ve Nicolas Pepe gibi hamleleri yapsa da istediğini alamadı.
Trabzonspor, böylelikle ligin ikinci yarısında Paul Onuachu'dan yoksun olarak ligde çıktığı 7'nci maçında 5'inci yenilgisini aldı.
19 PUANA KATKI YAPTI
Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Onuachu, üst üste 15 maçta sahaya çıktı. Nijeryalı forvet, bu periyotta 9 gol atarak takımına büyük katkı sağlamıştı. Trabzonspor bu periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 3 kez yenildi. 2.01 boyundaki yıldızın gol attığı 8 maçta ise Karadeniz temsilcisi 19 puan topladı; 5 puan kaybetmişti. Trabzonspor, 29 yaşındaki forvetsiz çıktığı 7 maçta 17 puan yitirdi.
Rakip kalede birçok pozisyon bulmasına rağmen sadece 1'ini değerlendirebilen bordo-mavililerde Abdullah Avcı, kazanmak adına Umut Bozok, Taxiarchis Fountas ve Nicolas Pepe gibi hamleleri yapsa da istediğini alamadı.
Trabzonspor, böylelikle ligin ikinci yarısında Paul Onuachu'dan yoksun olarak ligde çıktığı 7'nci maçında 5'inci yenilgisini aldı.
19 PUANA KATKI YAPTI
Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Onuachu, üst üste 15 maçta sahaya çıktı. Nijeryalı forvet, bu periyotta 9 gol atarak takımına büyük katkı sağlamıştı. Trabzonspor bu periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 3 kez yenildi. 2.01 boyundaki yıldızın gol attığı 8 maçta ise Karadeniz temsilcisi 19 puan topladı; 5 puan kaybetmişti. Trabzonspor, 29 yaşındaki forvetsiz çıktığı 7 maçta 17 puan yitirdi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU