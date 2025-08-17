17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Trabzonspor mutlu sona çok yakın: Oulai

Trabzonspor, daha önce anlaşmaya vardığı Christ Inao Oulai için Bastia kulübüyle 5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya yakın.

calendar 17 Ağustos 2025 10:30
Haber: Sabah
Trabzonspor mutlu sona çok yakın: Oulai
Trabzonspor, Fransa 2. Ligi'nde Bastia takımında forma giyen Christ İnao Oulai transferinde önemli adımlar attı.

Fildişi Sahilli futbolcu, orta sahanın her bölgesinde görev yapabilse de ağırlıklı olarak 8 numara pozisyonunda forma giyiyor. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcunun şu andaki piyasa değeri 600 bin Euro olarak gözüküyor. Bordomavili yönetim, önce Christ İnao Oulai ile anlaştı. Bastia'yla da 5 milyon Euro'ya el sıkışmak üzere. Şu ana kadar 18 maça çıkan 1.73 boyundaki futbolcu 1 gol kaydetti.

CEZA SAHASI ÇEVRESİNDE ETKİLİ

Oyunu iki yönlü oynayabilen, hem savunmaya hem hücuma katkı veren bir orta saha olan Oulai'nin pas opsiyonlarını hızlı görüp değerlendirme yeteneği yüksek. Özellikle dar alanda topu saklama ve rakip presinden kurtulmada başarılı. Kısa pas oyununda isabet oranı yüksek. Orta mesafeli paslarla kanatları beslemeyi iyi biliyor. Şut tekniği fena değil; ceza sahası çevresinden gol tehdidi oluşturabiliyor.


HOCASI MESAJI VERDİ

BASTIA Teknik Direktörü Tavenot, Oulai'nin Trabzonspor'a transferi hakkında konuştu: "Başkanla bu konu hakkında hiç görüşmedim ama otelde Oulai'yi görünce bu durumdan haberi olup olmadığını sordum ve bu konu hakkında bilgisi vardı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
