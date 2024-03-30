Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ateşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Gürkan Çavdar yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında Ataşehir Belediyespor'u konuk etti.
Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 42. dakikada geriye düşmesine rağmen 45+3 ve 77. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmadan galip ayrıldı.
Tam 8 hafta sonra kazanan Trabzonspor puanını 27 yaptı ve ligde 11. sıraya yükseldi.
Gürkan Çavdar yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında Ataşehir Belediyespor'u konuk etti.
Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 42. dakikada geriye düşmesine rağmen 45+3 ve 77. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmadan galip ayrıldı.
Tam 8 hafta sonra kazanan Trabzonspor puanını 27 yaptı ve ligde 11. sıraya yükseldi.