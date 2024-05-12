Trabzonspor İstanbulspor maçı kadrosu: Muhtemel ilk 11'ler

Trabzonspor İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Trabzonspor, Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u konuk edecek. Peki, Trabzonspor İstanbulspor maçı kadrosunda kimler var? İşte Trabzonspor İstanbulspor maçı muhtemel ilk 11'leri

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Trabzonspor İstanbulspor maçı kadrosu: Muhtemel ilk 11'ler
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12 Mayıs 2024 15:34
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u konuk edecek. Trabzonspor İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. 
Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak. 4. hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele BeIN Sports 4'ten izlenebilecek. 

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor - İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;  

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Rayyan Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Batista Mendy, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Onuachu

İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjonas, Loshaj, Mamadou, Emir Kaan



TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile sarı kart cezalısı olan Berat Özdemir, İstanbulspor'a karşı görev yapamayacak.

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