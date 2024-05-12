Trabzonspor İstanbulspor maçı kadrosu: Muhtemel ilk 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u konuk edecek. Trabzonspor İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak. 4. hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele BeIN Sports 4'ten izlenebilecek.
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor - İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Rayyan Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Batista Mendy, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Onuachu
İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjonas, Loshaj, Mamadou, Emir Kaan
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile sarı kart cezalısı olan Berat Özdemir, İstanbulspor'a karşı görev yapamayacak.
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor - İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Rayyan Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Batista Mendy, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Onuachu
İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjonas, Loshaj, Mamadou, Emir Kaan
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile sarı kart cezalısı olan Berat Özdemir, İstanbulspor'a karşı görev yapamayacak.