Trabzonspor İstanbulspor maçı kadrosu: Muhtemel ilk 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u konuk edecek. Trabzonspor İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak. 4. hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele BeIN Sports 4'ten izlenebilecek.Uğurcan, Meunier, Rayyan Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Batista Mendy, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, OnuachuMücahit, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjonas, Loshaj, Mamadou, Emir KaanTrabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile sarı kart cezalısı olan Berat Özdemir, İstanbulspor'a karşı görev yapamayacak.