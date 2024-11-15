Trabzonspor için Fofana iddiası!

Trabzonspor'un El İttifak forması giyen Seko Fofana ile ilgilendiği iddia edildi.

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor için Fofana iddiası!
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15 Kasım 2024 12:13
Trabzonspor ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

Milli arayı fırsat bilerek bu konuda planlamalarını yapan bordo mavililer şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Tam da bu esnada sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü. 225foot sitesinin haberine göre; Karadeniz devi, Al Nassr'dan El İttifak'a kiralanan Seko Fofana ile ilgileniyor.

Karadeniz temsilcisinin, 29 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha için yakın zamanda Al Nassr ile transfer görüşmelerine başlayacağı iddia edildi. Al Nassr ile 26 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Avrupa futboluna dönmek isteyen Fofana'nın El İttifak'tan yılda 15 milyon euro'nun üzerinde maaş aldığı belirtildi.

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