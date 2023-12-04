Trabzonspor, geçen sezonun gerisinde!

Trabzonspor, sahasında Mondihome Kayserispor karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle geçen sezonun gerisinde kaldı.
Geçen sezon ligde oynadığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 26 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 3 puan az topladı.
Karadeniz ekibi, bu sezon 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 23 puan topladı, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düştü.
Geçen sezon ligde oynadığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 26 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 3 puan az topladı.
Karadeniz ekibi, bu sezon 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 23 puan topladı, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düştü.
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