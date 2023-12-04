Trabzonspor, geçen sezonun gerisinde!

Süper Lig'de sahasında Kayserispor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, geçen sezonun gerisinde kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, geçen sezonun gerisinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2023 12:06
Trabzonspor, sahasında Mondihome Kayserispor karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle geçen sezonun gerisinde kaldı.

Geçen sezon ligde oynadığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 26 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 3 puan az topladı.

Karadeniz ekibi, bu sezon 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 23 puan topladı, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düştü.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery