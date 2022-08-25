Trabzonspor'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda

UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor ile Danimarka ekibi Kopenhag karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



İlk maçı 2-1 kaybeden Trabzonspor, baskılı oyununa ve yakalanan fırsatlara karşın Danimarka ekibinin savunma kilidini kıramadı ve golsüz eşitlik sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.



İLK 11'DE 4 FARKLI OYUNCU



Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2 yenildiği maça göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuyu tercih etti.



Avcı, Bakasetas-Bardhi değişikliği yaparken, Vitor Hugo'nun yerine Bartra'ya şans verdi. Trezeguet, Kopenhag maçına yedek başlarken Abdülkadir Ömür forma giydi.



Abdullah Avcı, Antalyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Doğucan Haspolat'ı da Kopenhag maçında yedek soyundurup Siopis'i sahaya sürdü.



BARTRA VE BARDHI İLK KEZ 11'DE



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk eden Trabzonspor'da yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi ilk 11'de forma giydi.



Bordo-mavili takıma transferlerinin ardından Kopenhag ile oynanan ilk karşılaşmanın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Bartra ve Bardhi, yeni takımlarıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı.



Abdullah Avcı, stoperde Bartra'yı Denswil ile oynattı.



TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK



Trabzonspor, Kopenhag karşısına sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan yoksun çıktı.



Bordo-mavililerde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan, Kopenhag maçının kadrosunda yer alamadı.



Hamsik, 61 numaralı Trabzonspor formasıyla saha kenarında oyuncuların ısınmasını izledi.



Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas ise maça yedekler arasında başladı.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK



Trabzonspor taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.



Karşılaşmanın biletlerini, satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi.



Bordo-mavili taraftarlar, ayrıca maç öncesi de stat çevresinde meşaleler yakarak sevgi gösterileriyle takımlarını karşılayarak moral verdi.



Az sayıda Kopenhag taraftarı da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden karşılaşmayı izledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Trabzonspor, önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Djaniny, sağ çaprazdan ceza alanına girerek kaleci Ryan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ryan, tehlikeyi önledi.

10. dakikada Claesson'un sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Falk'ın şutunda, top yandan auta çıktı.

20. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ryan topu üsten kornere çeldi.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Bartha'nın kafa şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Djaniny'in sağdan çıkardığı topu Dorukhan Toköz, Bardhi'ye indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden etkisiz vurunca bordo-mavililer önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

38. dakikada Daramy'in pasında, ceza yayı üzerinde Pep Biel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.

41. dakikada Diks'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Lerager'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



64. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ön direk dibinde Dorukhan Toköz'ün şık vuruşunda top az farkla auta çıktı.

68. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in pasında, Cornelius'un yakın mesafeden şutunda, top üsten auta gitti.

75. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda, kaleci Ryan çizgi üzerinde meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

83. dakikada ceza alanı içinde kısa paslaşmalarla son çizgiye inen konuk takımda Falk'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.

90. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Karamoko'nun pasında ceza alanı içinde Haraldsson'un sert şutunda top çok az farkla auta gitti.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Kouassi), Bardhi, Abdülkadir Ömür (Dk. 66 Trezeguet), Djaniny (Dk. 79 Bakasetas), Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager (Dk. 85 Lund), Zeca, Falk, Claesson (Dk. 78 Haraldsson), Daramy (Dk. 62 Mukairu), Pep Biel (Dk. 78 Karamoko)

Sarı kartlar: Dk. 23 Kristiansen, Dk. 48 Claesson, Dk. 68 Ryan (Kopenhag) Dk. 90+3 Bartha (Trabzonspor)









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ