Trabzonspor'dan Manaj'a teklif

Trabzonspor, Rey Manaj için Sivasspor'a para artı takas teklifinde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Manaj'a teklif
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16 Ağustos 2024 10:42
Sivasspor formasıyla geçen sezon 36 resmi maçta 22 gol-3 asistlik performansıyla dikkat çeken Rey Manaj, Trabzonspor'un radarına girdi. Bordo-mavili yönetim, 27 yaşındaki Arnavut santrfor için ilk girişimini yaptı.

Sivasspor kulübüne para artı takas teklifinde bulunan Trabzonspor, henüz istediği yanıtı alamadı.

Sivasspor'un Rey Manaj'ı satmayı düşündüğü ancak talep ettiği rakamların oldukça yüksek olduğu belirtildi. Karadeniz temsilcisinin mevcut yabancı kontenjanında yer açmak için Taxiarchis Fountas, Tonio Teklic gibi isimlerin yanı sıra Umut Bozok'u da Sivas'a takasla önerdiği öğrenildi.

Trabzonspor, bu teklif sonrası Sivasspor'dan yanıt beklemeye geçti.





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