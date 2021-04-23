Trabzonspor'dan Edgar ve Hugo kararı!

Trabzonspor'da bu sezon en dikkat çeken isimlerin başında Edgar Ie ve Vitor Hugo geliyor. Bordo-mavililerin stoper sorununu ortadan kaldıran ikili için birçok kulüp devreye girmişti. Fırtına'da süper ikili için karar verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Edgar ve Hugo kararı!
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23 Nisan 2021 11:20
Edgar Miguel Ié
Edgar Miguel Ié
Trabzonspor
Egemen Korkmaz-Giray ikilisinden bu yana stoperde bir türlü ideal tandemi kuramayan Trabzonspor, yaklaşık 10 yıl sonra rahat bir nefes aldı.

Vitor Hugo ile Edgar Ie sergiledikleri performansla sezona damga vururken, taraftarların da adeta sevgilisi oldular. Ligin en iyi stoper ikilisi olarak gösterilen Hugo ve Edgar, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Özellikle İtalyan ve Fransız takımlarının, Trabzonspor'un savunmacılarına büyük ilgisi var. Bazı ekiplerin direkt Trabzonspor'la temas kurduğu, bir kısmının ise menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı öğrenildi. Yönetim ise Hugo ile Edgar Ie'yi isteyenlere net bir cevap verdi: "İkisini de satmıyoruz. Ne şimdi ne sezon sonu teklif getirmeyin."



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