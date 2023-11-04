Trabzonspor'dan Dusan Tadic'e gönderme!

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin hafta içi yaptığı Dusan Tadic paylaşımına cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Dusan Tadic'e gönderme!
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04 Kasım 2023 21:35
Trabzonspor, 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası Dusan Tadic'e cevap videosu yayınladı.

Fenerbahçe hafta içinde Dusan Tadic'in İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte balık tutma videosunu paylaşmıştı. Trabzonspor, bu videonun sonuna bir ek koydu ve Uğurcan Çakır'ın ile Paul Onuachu'nun balık yeme görüntülerini koydu.

İşte Trabzonspor'un paylaşımları: 

 

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