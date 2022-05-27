Trabzonspor'dan Alanya çıkarması!

Süper Lig'de bu sezon ipi göğüsleyen Trabzonspor, transfere de hızlı başladı. Gelecek sezon kadrosuna ağırlıklı olarak genç ev yerli oyuncular transfer etmeyi planlayan bordo mavili ekibin, Umut Güneş'ten sonra Fatih Aksoy ile de ilgilendiği iddia edildi.



61 Saat'in haberine göre; geçtiğimiz yıl devre arasında da Trabzonspor'un gündemine gelen Fatih Aksoy'un transfer listesinde olduğu ifade edildi.



Trabzonspor yönetiminin ilerleyen süreçte Fatih ile ilgili transfer teklifinde bulunacağı da gelen haberler arasında. Öte yandan, daha önce Alanyaspor'dan Bakasetas ve Siopis'i transfer eden Trabzonspor'un, Fatih transferini geçmişten gelen dostlukla bitirmeyi planladığı öğrenildi.



Beşiktaş altyapısından yetişen Fatih Aksoy, stoper bölgesinin yanı sıra ön libero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor. 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Fatih Aksoy bu sezon 32 lig maçında, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.





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