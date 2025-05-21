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Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!

Trabzonspor yönetimi, 2022'de 9.5 milyon Euro'ya sattığı 22 yaşındaki savunmacı Ahmetcan Kaplan için Ajax'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

calendar 21 Mayıs 2025 10:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!
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Trabzonspor yönetimi, 6 nokta transfer yaparak önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.

Bu doğrultuda hemen her gün yeni isimler gündeme geliyor. Bunlardan birisi de Ahmetcan Kaplan.

Ağustos 2022'de bordo mavili takımdan Ajax'a 9.50 milyon euro karşılığında transfer olan Kaplan, geçtiğimiz yaz Trabzon'a tatile geldiğinde yaptığı açıklamalarda geri dönmek istediğine yönelik sinyaller vermişti.

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi Eredivisie'de 8 (562 dakika), Avrupa Ligi'nde 3 (196 dakika) ve kupada 1 maç (90 dakika) forma giyen 22 yaşındaki stoper için Trabzonspor yönetimi Ajax'ın kapısını çalmayı planlıyor.

AJAX'TA FARIOLI KOVULDU

Ancak Hollanda ekibindeki şok gelişmelerin sonucu bekleniyor. Eredivisie'de son 5 haftaya PSV Eindhoven'ın uzak ora önünde giren ancak 4 maçta kaybettiği 10 puan sonrasında şampiyonluğu, 1 puanla rakibine kaptıran Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli gönderildi. Yeni hoca geleceği için Kaplan'ın takımdaki durumu belirsizliğe girdi. Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.89 boyundaki stoperin market değeri 6 milyon euro. Ajax'ın yeni hocası sonrası Karadeniz devinin kurmayları düğmeye basacak. Fatih Tekke'nin istediği Kaplan da geri dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe de Kaplan'ı devre arasında istemişti.

FARIOLI İLE YILDIZI BARIŞMADI

Bu sezon Farioli ile yıldızı pek barışmayan Ahmetcan Kaplan'ın ayrılık ihtimali sezon sonuna kadar gelinen süreçte artarak devam etti. Yaz döneminde kiralık olarak başka bir kulübe gitmesi hatta bonservisiyle birlikte satılması gün demde olan 22 yaşındaki milli oyuncunun takımdaki geleceği yeniden gözden geçirilecek.

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR

Ahmetcan Kaplan'ın sözleşmesine göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9 milyon 500 bin euro'yu aşan kısmın %15'i Ajax tarafından Trabzonspor'a ödenecek. Yönetim, yaz döneminde işi bitirmek istiyor.


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