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Trabzonspor'da zorunlu ayrılıklar!

Trabzonspor'da 13 yabancı futbolcu bulunurken takımda zorunlu ayrılıklar gündeme geldi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da zorunlu ayrılıklar!
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13 Aralık 2022 15:16
Djaniny
Djaniny
Trabzonspor
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında Bruno Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda 1 futbolcuyla yolların ayrılması gerekiyor. Favori isimler Djaniny ve Larsen.

Takımda 13 yabancı futbolcu bulunurken, 1998'den genç doğumlu oyuncular için ayrılan kontenjan boş.

Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor.

Bu doğrultuda 1 futbolcuyla yolların ayrılması gerekiyor. Favori isimler Djaniny ve Larsen.

GENÇ İSİMLER GİDEBİLİR

Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli... 3 genç oyuncu ile pek çok kulüp ilgileniyor. Abdullah Avcı da bu futbolcuların düzenli forma giyebilecekleri takımlara kiralanmasına sıcak bakıyor. Ara dönemde bu üçlü ayrılabilir. 

(Karadeniz Gazetesi)

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