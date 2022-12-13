Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında Bruno Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda 1 futbolcuyla yolların ayrılması gerekiyor. Favori isimler Djaniny ve Larsen.
Takımda 13 yabancı futbolcu bulunurken, 1998'den genç doğumlu oyuncular için ayrılan kontenjan boş.
Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor.
Bu doğrultuda 1 futbolcuyla yolların ayrılması gerekiyor. Favori isimler Djaniny ve Larsen.
GENÇ İSİMLER GİDEBİLİR
Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli... 3 genç oyuncu ile pek çok kulüp ilgileniyor. Abdullah Avcı da bu futbolcuların düzenli forma giyebilecekleri takımlara kiralanmasına sıcak bakıyor. Ara dönemde bu üçlü ayrılabilir.
(Karadeniz Gazetesi)
Takımda 13 yabancı futbolcu bulunurken, 1998'den genç doğumlu oyuncular için ayrılan kontenjan boş.
Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor.
Bu doğrultuda 1 futbolcuyla yolların ayrılması gerekiyor. Favori isimler Djaniny ve Larsen.
GENÇ İSİMLER GİDEBİLİR
Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli... 3 genç oyuncu ile pek çok kulüp ilgileniyor. Abdullah Avcı da bu futbolcuların düzenli forma giyebilecekleri takımlara kiralanmasına sıcak bakıyor. Ara dönemde bu üçlü ayrılabilir.
(Karadeniz Gazetesi)