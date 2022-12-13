Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında Bruno Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda 1 futbolcuyla yolların ayrılması gerekiyor. Favori isimler Djaniny ve Larsen.



Takımda 13 yabancı futbolcu bulunurken, 1998'den genç doğumlu oyuncular için ayrılan kontenjan boş.



Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor.



Bu doğrultuda 1 futbolcuyla yolların ayrılması gerekiyor. Favori isimler Djaniny ve Larsen.



GENÇ İSİMLER GİDEBİLİR



Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli... 3 genç oyuncu ile pek çok kulüp ilgileniyor. Abdullah Avcı da bu futbolcuların düzenli forma giyebilecekleri takımlara kiralanmasına sıcak bakıyor. Ara dönemde bu üçlü ayrılabilir.



(Karadeniz Gazetesi)



