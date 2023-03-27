Trabzonspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı

Trabzonspor Kulübünde dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile divan kurulu üyeleri Mehmet Ongan, İsmail İnan ve Osman Çavuşoğlu'ndan oluşan heyet, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Sürmen, yeni yönetim kurulu üyeleri Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'ya mazbatalarını teslim etti.Ali Sürmen, bordo-mavili kulübün, yeni bir yönetimle yoluna devam edeceğini belirterek, "Elbette ki zorlukların zaten farkındasınız. Değerli başkanımız Ertuğrul Doğan da konuşmasında bunlardan bahsetti. Kulübümüzün idari ve mali yönden iyi yönetilmesi için bu olağanüstü kongrede göreve talip olmasından ve sizlerin de o listede görev almanızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.Doğru hedeflere doğru adımlara gidildiği her dönemde yönetim kurulunun arkasında güç olacaklarını vurgulayan Sürmen, "Gereksiz tartışmaların kulübe zarar vermemesi yönünde set olma görevi, bizim camiaya karşı borcumuzdur." ifadelerini kullandı.