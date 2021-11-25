Trabzonspor'da Trondsen sevinci

Trabzonspor'da Anders Trondsen'in iyi oyunu teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Trondsen sevinci
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25 Kasım 2021 10:00
Trabzonspor'da Anders Trondsen'in yıldızı parlamaya devam ediyor.

Hem geçen sezon hem de bu sezon ağır sakatlıklar yaşayan ancak pes etmeyen Norveçli futbolcu, ligdeki son 3 maçta sol bekte görev yaptı ve her hafta üstüne koyarak oynadı.

Gaziantep FK karşılaşmasında da 90 dakika sahada kalan ve topla en fazla buluşan (88) isim olan Norveçli yıldız, en fazla isabetli pas yapan oyuncu da oldu: (56/61).


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