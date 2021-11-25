Trabzonspor'da Trondsen sevinci

Trabzonspor'da Anders Trondsen'in yıldızı parlamaya devam ediyor.



Hem geçen sezon hem de bu sezon ağır sakatlıklar yaşayan ancak pes etmeyen Norveçli futbolcu, ligdeki son 3 maçta sol bekte görev yaptı ve her hafta üstüne koyarak oynadı.



Gaziantep FK karşılaşmasında da 90 dakika sahada kalan ve topla en fazla buluşan (88) isim olan Norveçli yıldız, en fazla isabetli pas yapan oyuncu da oldu: (56/61).





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