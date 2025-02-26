Trabzonspor'da Simon Banza kararı!

Trabzonspor'da teknik heyet ve yönetim, Braga'dan kiralanan Simon Banza'nın bonservisinin alınmasına karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Trabzonspor'da Simon Banza kararı!
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26 Şubat 2025 09:22
Son güncelleme 26 Şubat 2025 09:44
Trabzonspor'da kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Simon Banza için yönetim harekete geçme kararı aldı.

Bordo-mavili takımda, hücumdaki etkili oyunuyla önce çıkan Banza, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına önemli derecede katkı yaptı. 28 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, Ertuğrul Doğan ve ekibine, kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediği yönünde mesaj verdi.

Süper Lig'de 20 maçta 16 kez fileleri havalandıran ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Banza'nın yaz aylarında bonservisinin alınması, Trabzonspor'un gelecek planları açısından önemli operasyon olacak.

Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği Simon Banza için Ertuğrul Doğan ve ekibi, Braga ile resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Banza'nın bonservisinin alınması, Trabzonspor adına kritik bir adım olacak.


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