Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi bitti

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yaptık.
Program kapsamında Sn. Güneş'in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık.
Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibariyle teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı.
Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.
Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."
TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Arda Turan, Igor Tudor, Şota Arveladze ve Nuri Şahin teknik direktör için adaylar olarak belirlendi.
5. DÖNEM UZUN SÜRMEDİ
Trabzonspor'da Şenol Güneş'in 5. teknik direktörlük dönemi uzun sürmedi.
Bordo-mavili kulüp, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından 3 Eylül'de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Şenol Güneş ile 188 gün çalıştı.
Teknik direktör arayışına giren Karadeniz ekibi, Güneş yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.
Ligde 27. hafta sonunda oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 36 puan gerisinde yer alırken üst sıralara hiç tırmanamadı.
Karadeniz ekibi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ligde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayarak 1,30 puan ortalamasında kaldı.
DIŞ SAHADA GALİBİYET ALAMADI
Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada galip gelemedi.
Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor'un sahasında kendisini yenmesiyle ligde dış saha galibiyeti bulunmayan tek takım konumuna düştü.
Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 12 karşılaşmada 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle toplam 5 puan elde edebildi.
Şenol Güneş yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 0,3 puan ortalamasında kaldı.
Trabzonspor, Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.
BÜYÜK MAÇLARDA KAZANAMADI
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon büyük takımlara karşı 4 karşılaşma oynarken bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibine deplasmanda 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 mağlup olarak Güneş ile söz konusu karşılaşmalarda hiç kazanamadı.
SON 9 SEZONUN EN KÖTÜ DÖNEMİ
Trabzonspor, bu sezon ligde topladığı 32 puanla son 9 sezon içindeki en kötü 25 maçlık performansı geride bıraktı.
En son 2015-2016 sezonunda 25 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyetle 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, 32 puanla daha sonraki 9 sezonda en az puanı bu sezon hanesine yazdırdı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yaptık.
Program kapsamında Sn. Güneş'in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık.
Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibariyle teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı.
Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.
Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."
TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Arda Turan, Igor Tudor, Şota Arveladze ve Nuri Şahin teknik direktör için adaylar olarak belirlendi.
5. DÖNEM UZUN SÜRMEDİ
Trabzonspor'da Şenol Güneş'in 5. teknik direktörlük dönemi uzun sürmedi.
Bordo-mavili kulüp, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından 3 Eylül'de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Şenol Güneş ile 188 gün çalıştı.
Teknik direktör arayışına giren Karadeniz ekibi, Güneş yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.
Ligde 27. hafta sonunda oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 36 puan gerisinde yer alırken üst sıralara hiç tırmanamadı.
Karadeniz ekibi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ligde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayarak 1,30 puan ortalamasında kaldı.
DIŞ SAHADA GALİBİYET ALAMADI
Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada galip gelemedi.
Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor'un sahasında kendisini yenmesiyle ligde dış saha galibiyeti bulunmayan tek takım konumuna düştü.
Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 12 karşılaşmada 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle toplam 5 puan elde edebildi.
Şenol Güneş yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 0,3 puan ortalamasında kaldı.
Trabzonspor, Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.
BÜYÜK MAÇLARDA KAZANAMADI
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon büyük takımlara karşı 4 karşılaşma oynarken bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibine deplasmanda 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 mağlup olarak Güneş ile söz konusu karşılaşmalarda hiç kazanamadı.
SON 9 SEZONUN EN KÖTÜ DÖNEMİ
Trabzonspor, bu sezon ligde topladığı 32 puanla son 9 sezon içindeki en kötü 25 maçlık performansı geride bıraktı.
En son 2015-2016 sezonunda 25 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyetle 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, 32 puanla daha sonraki 9 sezonda en az puanı bu sezon hanesine yazdırdı.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<