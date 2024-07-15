Trabzonspor'da transfer hareketliliği yabancı oyuncular üzerinden devam ederken, yerli rotasyonunu güçlerdirmek adına da çalışma var. Takviye düşünülen bölgelerden biri; sağ bek. Thomas Menuier, 18 Temmuz'da takıma katılacak. Fakat Belçikalı yıldızla ilgilenen bazı Avrupa kulüpleri var. Meunier kalsa dahi olası bir sakatlık veya kart cezası durumunda alternatifi yok.
Serkan Asan'ın performansı Macaristan kampında yetersiz görülürken, teknik direktör Abdullah Avcı da önceki gün oynanan hazırlık maçının ardından "Sağ bek bölgesine yerli transferi düşünüyoruz" demişti. Gündemde 2 oyuncu bulunuyor...
SAĞ BEKE 2 ADAY
Trabzonspor'un transfer listesinde 2 oyuncu bulunuyor; Bünyamin Balcı ve Mustafa Eskihellaç...
MALİYETE GÖRE İLERLENECEK
Antalyaspor'un 24 yaşındaki savunma oyuncusunun 2027'ye kadar kontratı var. Bünyamin geçen sezon Süper Lig'de 23 maça çıkmıştı. Mustafa Eskihellaç'ın ise sözleşmesinin bitmesine 1 sene kaldı. Trabzonlu olan Mustafa, sağ bek, sol bek ve her iki kanatta görev yapıyor. Tam bir joker olan 27 yaşındaki futbolcu, 35 lig maçında 2 gol atarken, 4 asist yapmıştı. Bordo-Mavili yönetim, kısa zamanda iki oyuncunun da kulüpleriyle temaslara başlayacak. Transferde maliyet faktörü kilit rol oynayacak.
Serkan Asan'ın performansı Macaristan kampında yetersiz görülürken, teknik direktör Abdullah Avcı da önceki gün oynanan hazırlık maçının ardından "Sağ bek bölgesine yerli transferi düşünüyoruz" demişti. Gündemde 2 oyuncu bulunuyor...
SAĞ BEKE 2 ADAY
Trabzonspor'un transfer listesinde 2 oyuncu bulunuyor; Bünyamin Balcı ve Mustafa Eskihellaç...
MALİYETE GÖRE İLERLENECEK
Antalyaspor'un 24 yaşındaki savunma oyuncusunun 2027'ye kadar kontratı var. Bünyamin geçen sezon Süper Lig'de 23 maça çıkmıştı. Mustafa Eskihellaç'ın ise sözleşmesinin bitmesine 1 sene kaldı. Trabzonlu olan Mustafa, sağ bek, sol bek ve her iki kanatta görev yapıyor. Tam bir joker olan 27 yaşındaki futbolcu, 35 lig maçında 2 gol atarken, 4 asist yapmıştı. Bordo-Mavili yönetim, kısa zamanda iki oyuncunun da kulüpleriyle temaslara başlayacak. Transferde maliyet faktörü kilit rol oynayacak.
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