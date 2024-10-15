Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, devre arasında yapılacak transferlerle ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, "Marka değeri yüksek, fark yaratacak isimlere yöneleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Tecrübeli teknik adamın istekleri doğrultusunda, kulüp yönetimi kanat, 8 numara, kanat-forvet ve stoper bölgeleri için oyuncu araştırmalarını hızlandırmış durumda. Scout ekibi, Güneş'in belirttiği profillere uygun bir liste hazırlıyor. Ocak ayında yapılacak transferlerde ağırlıklı olarak yabancı isimlere yönelmek planlanıyor; ancak bunun için mevcut kadrodaki dolu kontenjanların da boşaltılması gerekecek.



YÜKSELİŞ ARTIK BAŞLAYABİLİR



Bordo mavililer, Şenol Güneş, yönetiminde ligde yükselişe geçerek kötü günleri geride bırakmayı hedefliyor. Tecrübeli hoca ile çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik alan bordo-mavililer, 14 puan ile 5. sırada bulunan Başakşehir'i cumartesi ağırlayacak. Tırmanışa geçmeyi hedefleyen Trabzonspor, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılarak yeni bir başlangıç istiyor.



YERLİLERDE AYRILIK İHTİMALİ



Sadece yabancı oyuncular değil, yerli futbolcular da kendi kaderlerini belirleyecek. Umut Bozok, Umut Güneş, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk gibi isimlerin, rotasyonda dahi olsa teknik ekibin dikkatini çekmeleri gerekiyor. Ocak ayında Trabzonspor'da, gidecek ve gelecek oyuncularla büyük bir operasyon yaşanması bekleniyor. Bu süreçte yalnızca sezonun ikinci yarısı için değil, gelecek yılki kadronun da iskeleti oluşturulacak.



191 GÜNDÜR YENİLMİYOR



Fırtına, Süper Lig'de en son yenilgisini 12 Nisan 2024'te sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada aldı. Ligde 191 gündür yenilmeyen Karadeniz devi, Papara Park'ta oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz sezon evinde son 3 maçta Gaziantep FK'yı 4-2, İstanbulspor'u 3-0 ve Ankaragücü'nü 4-2 ile geçen Trabzonspor, bu sezon ise Beşiktaş ile 1-1 ve Kayseri ile 2-2 berabere kaldı, Konya'yı 3-2 yendi.



BEKLENTİNİN ALTINDA KALAN OYUNCULAR



Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Bardhi ve Orsic, transferin en büyük potansiyel adayları.



Beklentilerin çok altında kalan Barisic, gitme ihtimali en yüksek oyunculardan biri.



Denswil'in de sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



Ayrıca, 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Batagov'un da kiralanması gündeme gelebilir. Sözleşmesi 2028'de bitecek.



Güneş 4 maçlık dönemdeki performanslara göre, yolcu listesini net bir hale getirecek.











