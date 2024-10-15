Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, devre arasında yapılacak transferlerle ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, "Marka değeri yüksek, fark yaratacak isimlere yöneleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Tecrübeli teknik adamın istekleri doğrultusunda, kulüp yönetimi kanat, 8 numara, kanat-forvet ve stoper bölgeleri için oyuncu araştırmalarını hızlandırmış durumda. Scout ekibi, Güneş'in belirttiği profillere uygun bir liste hazırlıyor. Ocak ayında yapılacak transferlerde ağırlıklı olarak yabancı isimlere yönelmek planlanıyor; ancak bunun için mevcut kadrodaki dolu kontenjanların da boşaltılması gerekecek.
YÜKSELİŞ ARTIK BAŞLAYABİLİR
Bordo mavililer, Şenol Güneş, yönetiminde ligde yükselişe geçerek kötü günleri geride bırakmayı hedefliyor. Tecrübeli hoca ile çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik alan bordo-mavililer, 14 puan ile 5. sırada bulunan Başakşehir'i cumartesi ağırlayacak. Tırmanışa geçmeyi hedefleyen Trabzonspor, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılarak yeni bir başlangıç istiyor.
YERLİLERDE AYRILIK İHTİMALİ
Sadece yabancı oyuncular değil, yerli futbolcular da kendi kaderlerini belirleyecek. Umut Bozok, Umut Güneş, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk gibi isimlerin, rotasyonda dahi olsa teknik ekibin dikkatini çekmeleri gerekiyor. Ocak ayında Trabzonspor'da, gidecek ve gelecek oyuncularla büyük bir operasyon yaşanması bekleniyor. Bu süreçte yalnızca sezonun ikinci yarısı için değil, gelecek yılki kadronun da iskeleti oluşturulacak.
191 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Fırtına, Süper Lig'de en son yenilgisini 12 Nisan 2024'te sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada aldı. Ligde 191 gündür yenilmeyen Karadeniz devi, Papara Park'ta oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz sezon evinde son 3 maçta Gaziantep FK'yı 4-2, İstanbulspor'u 3-0 ve Ankaragücü'nü 4-2 ile geçen Trabzonspor, bu sezon ise Beşiktaş ile 1-1 ve Kayseri ile 2-2 berabere kaldı, Konya'yı 3-2 yendi.
BEKLENTİNİN ALTINDA KALAN OYUNCULAR
Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Bardhi ve Orsic, transferin en büyük potansiyel adayları.
Beklentilerin çok altında kalan Barisic, gitme ihtimali en yüksek oyunculardan biri.
Denswil'in de sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Ayrıca, 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Batagov'un da kiralanması gündeme gelebilir. Sözleşmesi 2028'de bitecek.
Güneş 4 maçlık dönemdeki performanslara göre, yolcu listesini net bir hale getirecek.
Trabzonspor'da ocak ayı hazırlıkları şimdiden başladı!
Trabzonspor, Şenol Güneş'in transfer talepleri doğrultusunda devre arası için kadroda büyük bir operasyon planlıyor.
Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, devre arasında yapılacak transferlerle ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, "Marka değeri yüksek, fark yaratacak isimlere yöneleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
- 11:44 Cenk Tosun, ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı!
- 11:42 LeBron: "Curry ile bir daha aynı takımda olur muyuz, hiçbir fikrim yok"
- 11:42 Leonard hazırlık maçlarında yok, sezon açılışı durumu belirsiz
- 11:42 Embiid: "Bir daha art arda gecelerde oynamam gibi geliyor"
- 11:41 George'un dizi esnedi, sakatlık için "endişeli değil"
- 11:19 Fenerbahçe'de dev zirve!
- 11:07 Beşiktaş'ta transfer için gözler Muçi'ye çevrildi
- 11:07 Daniel Güiza: "Emekliliği düşünmüyorum"
- 10:56 Şenol Güneş'in Ozan Tufan planı!
- 10:52 Galatasaray'da sistem değişiyor!
- 10:47 Beşiktaş yönetiminden Tayyip Talha'ya: "Performansını artır"
- 10:44 Okan Buruk, Mourinho'nun gözdesini istiyor!
- 10:43 Southampton'da Paul Onuachu övgüsü!
- 10:35 Metehan Baltacı, Nelsson'un önüne geçti
- 10:33 Beşiktaş'ın Portekiz gücü: Gedson ve Rafa
- 10:31 Trabzonspor'da ocak ayı hazırlıkları şimdiden başladı!
- 10:09 İsmail Yüksek'e Roma kancası!
- 10:00 Fenerbahçe'den kiralık gidenlerden olumsuz rapor!
- 09:37 Mourinho, ilk üçe Ronaldo'yu almadı!
- 09:23 Galatasaray'da borçsuzluk müjdesi!
- 09:18 Beşiktaş'ta Joao Mario heyecanı!
- 09:16 Halil Özer: "35'lik adamı bedava verdiniz"
- 09:07 Beşiktaş'ın 22 günde, 6 maçlık zorlu fikstürü
- 08:55 Beşiktaş, Musrati'ye hasret kaldı!
- 08:08 Galatasaray'da Yunus'a yeni sözleşme
- 07:33 Anadolu Efes, Maccabi Playtika deplasmanında
- 07:25 Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız
- 01:44 Age Hareide: "Çok büyük bireysel hatalar yaptık"
- 01:30 Kerem Aktürkoğlu: "Bize yakışmıyordu"
- 00:57 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasına 10 maçla devam edildi
- 00:55 Merih Demiral: "Adım adım gidiyoruz"
- 00:44 Montella'dan Kerem yanıtı!
- 00:36 Arda Güler: "Halkımızı mutlu etmeye çalışacağız"
- 00:34 İrfan Can Kahveci: "Kaleci bizi izlememiş"
- 00:25 Kenan Yıldız: "Çok gurur duyuyorum"
- 00:23 Hakan Çalhanoğlu: "Kaçırma ihtimalim yok"
- 00:20 Acun Ilıcalı'dan milli maç sonrası açıklama!
- 23:48 Macaristan, deplasmanda kazandı!
- 23:46 Fransa, Belçika'yı devirdi!
- 23:42 Almanya, Hollanda'yı tek golle geçti
- 23:40 Galler, tek golle kazandı
- 23:40 Türkiye, İzlanda'da tarih yazdı!
- 23:04 A Milli Takım'a kötü haber!
- 23:00 Penaltı golümüz iptal edildi!
- 22:54 Fernando Santos'tan çok kötü başlangıç!
- 22:20 A Milli Takım'da 3 isimden örnek hareket!
- 21:56 Beşiktaş'tan Avrupa'da lidere büyük fark!
- 21:46 Darüşşafaka, Manisa'yı geçti
- 21:37 Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı, "En iyi spor adamı" seçildi
- 21:12 Vincenzo Montella'dan zemin açıklaması!
- 20:57 İşte Biberovic ve Bryant'ın cezaları!
- 20:55 Arnavutluk tek golle zirveye ortak oldu!
- 20:33 İzlanda - Türkiye: 11'ler
- 20:27 OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol'u rahat geçti!
- 20:26 Fransa'da Beşiktaş endişesi!
- 20:13 Real Madrid harekete geçti: Frimpong
- 20:02 Haaland, 5-1 için özür diledi!
- 19:53 Benedetta Glionna: "Galatasaray maçını düşünüyoruz"
- 19:49 Avrupa Süper Ligi için flaş açıklama!
- 19:37 Benjamin Mendy: "Hedef alınmam adil değil"
Real Madrid harekete geçti: Frimpong
Benjamin Mendy: "Hedef alınmam adil değil"
Dele Alli için flaş gelişme!
Spalletti'den Zaniolo açıklaması!
Manchester United'da Maguire kararı!
Koke: "Kendimi FIFA'da sandım!"
Aurelien Tchouameni'den Mbappe'ye destek!
Van Dijk: "Şimdi dinlenme zamanı"
Erling Haaland için ayrılık iddiası!
Genoa'da Balotelli ile imza yakın!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Acun Ilıcalı'dan milli maç sonrası açıklama!
-
2
Lyon'da Wilfired Zaha ve Gift Orban kadro dışı bırakıldı
-
3
Cengiz Ünder için sürpriz transfer ihtimali
-
4
Kenan Yıldız: "Çok gurur duyuyorum"
-
5
Montella'dan Kerem yanıtı!
-
6
Senegal, İsmail Jakobs'u geri gönderdi!
-
7
Real Madrid harekete geçti: Frimpong
-
8
Benjamin Mendy: "Hedef alınmam adil değil"
-
9
Hakan Çalhanoğlu: "Kaçırma ihtimalim yok"
-
10
Halil Özer: "35'lik adamı bedava verdiniz"