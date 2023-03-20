Trabzonspor'da forma yarışı: Markovic ve Trezeguet!

Trabzonspor'da geçen hafta ilk maçına çıkan Markovic, sezon başından itibaren bu bölgede oynayan ve performansı eleştirilen Trezeguet'ye yerini kaptırmak istemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da forma yarışı: Markovic ve Trezeguet!
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20 Mart 2023 08:44
Trabzonspor'da sol kanat için ciddi bir forma savaşı yaşanacak.

Sezon başında transfer edilen ve Nwakaeme'nin takımdan ayrılmasından sonra bu bölgedeki performansı hep eleştirilen Trezeguet ile geçtiğimiz hafta bordo-mavili formayla ilk maçına çıkan Lazar Markovic sıkı bir rekabete hazırlanıyor.

Gerçek mevkii sağ kanat olmasına rağmen ikinci yarıda oyuna girdiği Adana Demirspor karşılaşmasında solda görev yapan Markovic, takıma katkısıyla alkış toplamıştı.

ORGANİZASYON KANATLARA KAYACAK

Kısa süre içerisinde ikili arasındaki rekabeti ateşlemeyi hedefleyen teknik ekibin, oyun organizasyonlarını da daha çok kanatlar üzerinden kurmayı düşündüğü öğrenildi.

Formasını Markovic'e kaptırmak istemeyen Trezeguet de özellikle sakatlığı geçen Edin Visca ile birlikte sahada olmayı ve kanat bölgesindeki yükü birlikte kaldırmayı amaçlıyor. 

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