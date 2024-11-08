Trabzonspor'da Draguş'a af yolda

Trabzonspor'da sakatlıklar sorun yaratırken, Nwakaeme'nin yokluğu teknik ekibi yeni kararlar almaya zorluyor. Kanat oyuncusu eksikliğinden dolayı Draguş'un Rize maçı kadrosuna alınması, Nwakaeme'nin yerine ise Cihan Çanak'ın şans bulması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'da Draguş'a af yolda
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08 Kasım 2024 11:26
Trabzonspor'da sakatlıklar can sıkıyor. Sezon başından itibaren bu yüzden birçok oyuncusundan yararlanamayan Bordo-Mavililer, son olarak Nwakaeme'yi kaybetmesi teknik ekibi düşündürüyor.

FORMAYA EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİ DE CİHAN ÇANAK

Geçtiğimiz hafta performanslarından memnun olmadığı Draguş ve Bardhi'yi daha önce Orsic'e yaptığı gibi maç kadrosuna almayan teknik direktör Şenol Güneş'i, Nwakaeme'nin yokluğunda önemli bir karar bekliyor. Kanat bölgesindeki oyuncu azlığı nedeniyle Draguş'un, Rize maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Nwakaeme'nin yerine ise fomaya en yakın isim Cihan Çanak.



 
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