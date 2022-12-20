Trabzonspor'da Bakasetas şova hazır!

Sezonun ilk bölümünde çıktığı 20 maçta 9 gol, 7 asistlik müthiş bir performans gösteren Bakasetas, Fenerbahçe maçını iple çekiyor. Yunan yıldız, Akyazı'daki derbide Fırtına'nın yine en önemli hücum kozu olacak.Antrenmanlarda giderek tempoyu artıran 29 yaşındaki 10 numara, daha önce Fenerbahçe'ye rakip olduğu 6 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Bakasetas'ı forvet arkasında görevlendirecek.Orta sahadaki diğer ikilinin ise Hamsik-Siopis şeklinde oluşması bekleniyor. Bu üçlüyü zorlayan bir diğer isim ise Antalya kampının yıldızlarından Abdülkadir Ömür...Trabzonspor 'un sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Levante'den kadrosuna kattığı Enis Bardhi'yle ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi. Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajeri, Avrupa'dan bazı ekiplerle temas halinde bulunurken, Ocak ayında Bordo-Mavili ekibe teklif getirebilir. Başkan Ahmet Ağaoğlu, son genel kurulda yaptığı açıklamada; 40 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30 milyon seviyelerine çekmek istediklerini söylemişti.