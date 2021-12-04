Trabzonspor - Adana Demirspor: 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Adana Demirspor: 11'ler belli oldu
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04 Aralık 2021 09:00
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus, yönetecek. Trabzonspor - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.

Ligde 36 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde bulunan bordo-mavililer, bu avantajını sürdürmek istiyor.

Oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, Adana Demirspor maçından da galibiyetle ayrılarak art arda 8. galibiyetini elde etmeye çalışacak. Ligde 20 puan ve averajla 9'uncu sırada bulunan Adana Demirspor ise 36 puanlı lider bordo-mavililer karşısında galibiyet arayacak.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi Djaniny ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncuların durumu son çalışmanın ardından netleşecek. Adana Demirspor'da sakatlığı süren Younes Belhanda ve rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU

Uğurcan, Dorukhan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Yedekler: Arda, Hüseyin, Yusuf, Bakasetas, Koita, İsmail, Yunus, Peres, A. Parmak, Serkan.



Adana Demirspor
Muric, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli

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Trabzonspor'un rekor maçı

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.


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