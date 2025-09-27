Trabzonspor'a VAR uyarısından sonra da penaltı!

Trendyol Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili ekip ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı.



HAKEM BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ



45+3. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Paul Onuachu, rakibi Atakan Çankaya tarafından formasından çekilince hakem Mehmet Türkmen tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.



VAR İNCELEMESİ VE KARAR



Pozisyon sonrası VAR uyarısıyla monitöre gelen hakem Türkmen, görüntüleri izledi. İncelemenin ardından sahaya dönen Türkmen, kararında bir değişiklik yapmadı ve penaltının geçerli olduğuna hükmetti.



