Trendyol Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili ekip ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı.
HAKEM BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ
45+3. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Paul Onuachu, rakibi Atakan Çankaya tarafından formasından çekilince hakem Mehmet Türkmen tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
VAR İNCELEMESİ VE KARAR
Pozisyon sonrası VAR uyarısıyla monitöre gelen hakem Türkmen, görüntüleri izledi. İncelemenin ardından sahaya dönen Türkmen, kararında bir değişiklik yapmadı ve penaltının geçerli olduğuna hükmetti.
Trabzonspor'a VAR uyarısından sonra da penaltı!
Karagümrük - Trabzonspor maçında verilen penaltı, VAR incelemesine rağmen geçerli sayıldı.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili ekip ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı.
Trabzonspor
