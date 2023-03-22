Trabzonspor'a kötü haber; Trezeguet

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet'in sakatlık sürecinin uzadığı ifade edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a kötü haber; Trezeguet
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22 Mart 2023 16:23
Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mahmoud Trezeguet, sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması sorunu yaşamıştı.

Başarılı sol kanadın 3 hafta sahalardan ayrı kalması beklenirken yapılan son kontrollerle birlikte bu süre 5-6 haftaya çıktı. Milli aradan sonra oynanacak Kayserispor maçında da oynamama ihtimali bulunan oyuncunun bir hafta sonra hafif tempolu antrenmanlarla kendisini denemeye başlayacağı öğrenildi.

Trezeguet'nin yokluğunda Adana Demirspor maçında bu bölgede Enis Bardhi oynarken Makedon futbolcu beklenen performansı gösteremedi. Trezeguet dönene kadar Markovic'in bu bölgede kullanılması bekleniyor.

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