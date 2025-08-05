Trabzonspor'a genç kanat!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Orta saha ve sol kanat için arayışları süren Trabzonspor'da yeni bir oyuncu gündeme geldi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yunus Emre Sel'in haberine göre Bordo-mavililer, Rennes'in genç yeteneği Kazeem Olaigbe'yi gündemine aldı. Yönetim, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için kulübüyle resmi görüşmelere başladı.
Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun ara transfe rdöneminde 5.25 milyon Euro karşılığında Cercle'den Rennes'e transfer olmuştu.
Genç yaşına rağmen Avrupa'nın dikkat çeken potansiyel yeteneklerinden biri olarak gösterilen Olaigbe için Trabzonspor'un ısrarcı olduğu öğrenildi.
RENNES PERFORMANSI
Rennes formasıyla geçtiğimiz sezonda 10 maça çıkan Olaigbe, takımına 2 asistlik katkıda bulundu.
Orta saha ve sol kanat için arayışları süren Trabzonspor'da yeni bir oyuncu gündeme geldi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yunus Emre Sel'in haberine göre Bordo-mavililer, Rennes'in genç yeteneği Kazeem Olaigbe'yi gündemine aldı. Yönetim, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için kulübüyle resmi görüşmelere başladı.
Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun ara transfe rdöneminde 5.25 milyon Euro karşılığında Cercle'den Rennes'e transfer olmuştu.
Genç yaşına rağmen Avrupa'nın dikkat çeken potansiyel yeteneklerinden biri olarak gösterilen Olaigbe için Trabzonspor'un ısrarcı olduğu öğrenildi.
RENNES PERFORMANSI
Rennes formasıyla geçtiğimiz sezonda 10 maça çıkan Olaigbe, takımına 2 asistlik katkıda bulundu.