Trabzonspor'a bedava stoper

Trabzonspor, Stefano Denswil'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'a bedava stoper
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24 Ağustos 2021 18:21
Trabzonspor, Hollandalı oyuncu Stefano Wilfred Denswil'in transferinin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a açıkladı.

Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" denildi.


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