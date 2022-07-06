Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür piyangosu!

Teknik direktörlüğe Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'u getiren Marsilya, Abdülkadir Ömür için yeniden devreye girdi.



Hırvat hocanın 23 yaşındaki orta sahayı yakından takip ettiği ve kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.



TRABZONSPOR TRANSFERE SICAK BAKIYOR



Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Trabzonspor'un 12 milyon euroluk teklife (210 milyon TL) sıcak baktığı öğrenilirken, teklifin resmiyete dökülmesi durumunda imzaların atılması bekleniyor.



Öyle ki Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir için geçmişte gelen 23 milyon euroluk teklifi kabul etmediği için pişman olduğunu açıklamıştı.



AĞAOĞLU'NUN ABDÜLKADİR ÖMÜR PİŞMANLIĞI



Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Abdülkadir Ömür ile alakalı bir teklif gelmişti, reddettiğim için pişmanım.



Yusuf Yazıcı'yı sattıktan 3 gün sonra Manchester City'den Abdülkadir'e 23 Milyon euroluk bir teklif geldi.



Göndermek istemedim. Pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.



Ahmet Ağaoğlu'nun bu açıklaması sonrası Marsilya teklifinin kabul edilmesi ve sonraki satıştan pay maddesinin eklenmesi bekleniyor.



MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI



Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz hafta Akşam'a yaptığı açıklamada, "Abdülkadir 18 yaşından beri Avrupa takımları tarafından takip edilen bir oyuncu.



Fransa'dan, İspanya'dan, Almanya'dan ilgi var. 2 yıldır yurt dışıyla ilgili sıcağız.



Abdülkadir de yurt dışında kariyerine devam etmek istiyor.



%100 hedef yurtdışı." ifadelerini kullanmıştı.



ŞAMPİYONLUKTA MÜTHİŞ KATKI



Abdullah Avcı yönetiminde kendini bulan ve müthiş bir çıkış yakalayan Abdülkadir Ömür, kariyerinin en skorer sezonunu yaşamıştı.



1999 doğumlu orta saha çıktığı 33 Süper Lig maçında 7 gol 4 asistlik performans sergileyerek kilit maçlarda skoru takımı lehine çevirmeyi başarmıştı.





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