Trabzon'da penaltı kargaşası

Trabzonspor - Sivasspor maçının 46. dakikasında Trabzonspor'un penaltı kazanması sonrası ilginç anlar yaşandı.
Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını Uğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı.
Sivassporlu oyuncuların tepkisi ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in izin vermemesi sonrası Uğurcan Çakır, penaltı atışını kullanmaktan vazgeçti ve topun başına Simon Banza geçti.
49. dakikada topun başına geçen Simon Banza 'Panenka' vuruşu denedi ve kaleci Nikolic penaltıyı kurtardı.
Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını Uğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı.
Sivassporlu oyuncuların tepkisi ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in izin vermemesi sonrası Uğurcan Çakır, penaltı atışını kullanmaktan vazgeçti ve topun başına Simon Banza geçti.
49. dakikada topun başına geçen Simon Banza 'Panenka' vuruşu denedi ve kaleci Nikolic penaltıyı kurtardı.
⚡Trabzonspor penaltı kazandı.
⚡Uğurcan Çakır, penaltıyı kullanmak istedi.
⚡Sivaslı futbolcular tepki gösterdi.
⚡Şenol Güneş izin vermedi.
⚡Simon Banza penaltıyı kaçırdı.pic.twitter.com/iJEtOLsTkG
— Sporxtv (@sporxtv) January 20, 2025