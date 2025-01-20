Trabzon'da penaltı kargaşası

Trabzonspor - Sivasspor maçında Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını Uğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da penaltı kargaşası
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20 Ocak 2025 21:14
Son güncelleme 20 Ocak 2025 21:29
Trabzonspor - Sivasspor maçının 46. dakikasında Trabzonspor'un penaltı kazanması sonrası ilginç anlar yaşandı.

Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını Uğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı.

Sivassporlu oyuncuların tepkisi ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in izin vermemesi sonrası Uğurcan Çakır, penaltı atışını kullanmaktan vazgeçti ve topun başına Simon Banza geçti.

49. dakikada topun başına geçen Simon Banza 'Panenka' vuruşu denedi ve kaleci Nikolic penaltıyı kurtardı.
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