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Tottenham ve Manchester United finale hazır

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile yapacağı final maçının hazırlıklarını San Mames'te yaptığı idmanla bitirdi. Son antrenmanını İngiltere'de gerçekleştirerek İspanya'ya gelen Manchester United'da ise futbolcular sahada tur attı.

calendar 21 Mayıs 2025 01:44 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 01:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tottenham ve Manchester United finale hazır
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Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile yapacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Tottenham son antrenmanı, karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ange Postecoglou yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Hücuma yönelik çalışmalarla devam eden antrenmanın son bölümünde kanatlardan ortalarla gol çalışması yapıldı.

Son antrenmanını İngiltere'de gerçekleştirerek İspanya'ya gelen Manchester United'da ise futbolcular sahada tur attı. Yaklaşık 20 dakika sahada kalan futbolcular, daha sonra soyunma orasına gitti.


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