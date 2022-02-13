Tottenham eriyor! Wolves da yıktı!

Premier Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Wolverhampton, Tottenham deplasmanında 2-0 kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Tottenham eriyor! Wolves da yıktı!
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13 Şubat 2022 18:57
Premier Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Antonio Conte'nin takımı Tottenham ile Bruno Lage'nin çalıştırdığı Wolverhampton kozlarını paylaştı.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım 2-0'lık skorla kazandı. Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Raul Jimenez ile 18. dakikada Leander Dendoncker kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Tottenham 36 puanda kalırken ligde üst üste 3. kez kaybetti. Wolverhampton 37 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Manchester City deplasmanına gidecek. Wolverhampton sahasında Leicester City'i ağırlayacak.



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