Tottenham'dan Harry Kane yanıtı: 'En iyisini yapacağız'

Tottenham Başkanı Daniel Levy, yıldızları Harry Kane'in kupalar kazanmak amacıyla takımdan ayrılmak istediği iddiaları üzerine konuştu.



Levy, kendisinin de başarı istediğini belirtirken, "Oyuncular üzerinden tartışmayacağım ama taraftarlar, ben ve oyuncuların hepsi kupa kazanamadığımız için mutsuz oluyor, hepimiz kazanmak istiyoruz. Bizim amacımız da bunu başaracak projeyi oluşturmak. Transfer piyasasında her zaman istediğini alamıyorsun, kulüp için en iyisini yapacağız" dedi.



Geçtiğimiz sezonun sonunda ayrılık kararı aldığı belirtilen Kane'in peşinde Manchester United, Manchester City ve Chelsea ile birlikte eski teknik direktörü Pochettino'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Paris Saint-Germain'in olduğu belirtiliyor.



