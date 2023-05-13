Tottenham, Aston Villa'ya da boyun eğdi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Aston Villa evinde Tottenham'ı 2-1 yendi,

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, Aston Villa'ya da boyun eğdi
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13 Mayıs 2023 19:08
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Ryan Mason'un yönetimindeki Tottenham karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 2-1 kazanırken goller; 8. dakikada Jacob Ramsey ve 72. dakikada Douglas Luiz'den geldi. Konuk ekip Tottenham'ın tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 2 maç aranın adından galibiyetle tanışan Aston Villa 57 puana ulaşırken, son 6 maçından sadece 4 çıkarabilen Tottenham 57 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa deplasmanda Liverpool ile karşılaşırken, Tottenham evinde Brentford'u ağırlayacak.
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