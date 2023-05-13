Tottenham, Aston Villa'ya da boyun eğdi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Ryan Mason'un yönetimindeki Tottenham karşı karşıya geldi.



Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 2-1 kazanırken goller; 8. dakikada Jacob Ramsey ve 72. dakikada Douglas Luiz'den geldi. Konuk ekip Tottenham'ın tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 2 maç aranın adından galibiyetle tanışan Aston Villa 57 puana ulaşırken, son 6 maçından sadece 4 çıkarabilen Tottenham 57 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa deplasmanda Liverpool ile karşılaşırken, Tottenham evinde Brentford'u ağırlayacak.