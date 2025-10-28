28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Torreira büyük takdir topladı: "Kalbim bu yerde mutlu"

Babasının rahatsızlığı nedeniyle Uruguay'a giden Lucas Torreira, salı gecesi İstanbul'a dönerek izinli olmasına rağmen bireysel antrenman yaptı.

calendar 28 Ekim 2025 14:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Torreira büyük takdir topladı: 'Kalbim bu yerde mutlu'
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, babasının rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce ülkesi Uruguay'a gitmişti. 
 
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçının ardından izinli olarak yurt dışına çıkan Torreira, Süper Lig'deki Göztepe karşılaşmasında forma giyememişti.
 
Uruguaylı orta saha oyuncusu, salı gecesi saat 01.00 sularında İstanbul'a dönüş yaptı. Takımın izinli olduğu günde dinlenmek yerine Kemerburgaz Tesisleri'ne giden Torreira, bireysel çalışmalarla formunu korudu.
 
"KALBİM BU YERDE MUTLU"
 
Disiplinli ve profesyonel tavrıyla teknik heyetin takdirini kazanan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından da anlamlı bir paylaşım yaptı. Torreira, Türk bayrağı ve sarı-kırmızı kalplerin yer aldığı gönderisine "Kalbim bu yerde mutlu" notunu ekledi.
 
Galatasaray taraftarları, bu paylaşımın altına binlerce destek mesajı yazarak Uruguaylı oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu. Torreira'nın hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında yeniden kadroda yer alması bekleniyor. 
 
İşte Torreira'nın paylaşımları:
 
 
 
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
