Torreira büyük takdir topladı: 'Kalbim bu yerde mutlu'

Galatasaray 'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, babasının rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce ülkesi Uruguay'a gitmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçının ardından izinli olarak yurt dışına çıkan Torreira, Süper Lig'deki Göztepe karşılaşmasında forma giyememişti.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, salı gecesi saat 01.00 sularında İstanbul'a dönüş yaptı. Takımın izinli olduğu günde dinlenmek yerine Kemerburgaz Tesisleri'ne giden Torreira, bireysel çalışmalarla formunu korudu.

"KALBİM BU YERDE MUTLU"

Disiplinli ve profesyonel tavrıyla teknik heyetin takdirini kazanan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından da anlamlı bir paylaşım yaptı. Torreira, Türk bayrağı ve sarı-kırmızı kalplerin yer aldığı gönderisine "Kalbim bu yerde mutlu" notunu ekledi.

Galatasaray taraftarları, bu paylaşımın altına binlerce destek mesajı yazarak Uruguaylı oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu. Torreira'nın hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında yeniden kadroda yer alması bekleniyor.

İşte Torreira'nın paylaşımları: