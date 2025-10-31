31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-055'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-157'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Toni Kroos'tan Arda Güler övgüsü!

Real Madrid'in eski futbolcularından Toni Kroos, Arda Güler ve Kylian Mbappe hakkında övgülerde bulundu.

calendar 31 Ekim 2025 20:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Real Madrid'in eski futbolcularından Toni Kroos, takım arkadaşı Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alman yıldız, Kylian Mbappé'nin bu sezonki performansında genç Türk futbolcunun da payı olduğunu söyledi.

"MBAPPÉ'NİN YANINDA BÖYLE OYUNCULAR OLMASI ÖNEMLİ"

Kroos, yaptığı açıklamada Arda Güler'in özel bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı:

"Kylian Mbappé olağanüstü bir sezon geçiriyor, buna şüphe yok. Bence bunun sebeplerinden biri de Arda Güler. Mbappé'nin yanında sihirli dokunuşlara sahip ve onu topla doğru biçimde buluşturabilen oyuncuların olması önemli."

ARDA GÜLER'E TAKIM İÇİNDE TAM DESTEK

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, kısa sürede takım arkadaşlarının takdirini toplamayı başardı. Toni Kroos'un sözleri, genç yıldızın yalnızca taraftarlar arasında değil, soyunma odasında da büyük saygı gördüğünün bir göstergesi olarak yorumlandı.

İKİLİNİN PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 4 gol atarken 7 de asist yaptı. Kylian Mbappe ise 16 maçta forma giyerken 17 gol attı 2 de asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
