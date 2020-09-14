Tolga Zengin'den Trabzonspor - Beşiktaş yorumu

Futbol kariyerinde hem Trabzonspor aynı zamanda Beşiktaş forması giyen Tolga Zengin, beIN Sports'ta dev maçı değerlendirdi.



İşte Zengin'in yorumları:



"Trabzonspor'da Sosa, Novak, Pereira şeklinde adların olması fazlaca değişik bir imaj oluşturuyor. Gole kadar değişik bir Trabzonspor var. Golden sonrasında ise başka. Geçen seneki pas oyununu oynamaya çalıştı Trabzonspor. Sörloth yoktu ve pozisyonlara giremedi. Ama golden sonrasında yüksek top atmaya başladılar. Sörloth elinde yok. Ekuban'ı arkaya top attığında kullanabilirsin.



"Beşiktaş'ta sonradan giren oyuncular etkiliydi"



Trabzonspor'da orta saha geride kaldı. Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren oyuncular da etkiliydi. Lens'in durumu belirsizdi fakat skoru çevirebilecek oyunculardan bir tanesiydi. Bu galibiyet kim bilir onun adına da iyi olabilir.



Ersin ve Uğurcan değerlendirmesi



Ersin yan toplarda iyiydi. Atılan şutlarda da iyiydi. Fena bir zeminde iyi hamleler yapmış oldu. Islatsan balçık olacak bir zemin. Tamamımız hata yapıyoruz. Hata olacaksa kazanılan maçlarda olacak ki fazla pahalıya mal olmasın. Ceza sahası haricinde kaleci sana bırak dese bile stoperin de vurması lazım. Kaleci dese bile sondan bundan önceki oyuncu vurmalı. Kalecinin doğasında olan bir şey. Yanlışlar olabilir. Uğurcan da fena maçlar oynayabilir. Uğurcan için de şanssız bir maçtı. Uğurcan'ın 3 golde de yapabileceği fazlaca bir şey yoktu.



"Beşiktaş baskıyı kırınca güvenilir oynadı"



Beşiktaş'ın defansı iyi bir imaj çizdi. Trabzonspor'un oyun başlangıcında baskısı vardı. Baskı kırılınca ve gol erişince Beşiktaş daha güvenilir oynamaya başladı. Oyuncular ne kadar kaliteli olursa olsun, galibiyet aktörleri fazlaca daha iyi noktaya getiriyor. Ortam da daha eğlenceli oluyor. Daha sezonun başı. Trabzonspor'da Sörloth gidecekse ki öyle ki görünüyor… Takıma fazlaca ivedi adapte olabilecek bir forvete gereksinim var. Stoper mevkisinde bir gereksinimleri var. Bir de bir 10 numaraya ihtiyaç var. Önde iyi oyuncular var fakat yaratıcılık fazlaca değişik bir nokta. Oyuncular fazlaca birbirine benzeyen oyuncular. İçlerinde en yaratıcı olanı Guilherme. Ama ondan da memnun değiller.



'Beşiktaş'ın forvete ihtiyacı var'



Beşiktaş'ın da forvete ihtiyacı var. Beşiktaş'ta ne olursa olsun emek harcamalar yapılmıştır. Alternatifleri vardır. 1-2 hafta içerisinde açıklanabilir. Geçirme de basit iş değil. Beşiktaş sağ beke oyuncu alabilir. Senelerdir Necip oynuyor sağ bek. Ljajic'i kazanabilirlerse o da bir transferdir. Bir kanat oyuncusu alınabilir alternatif olarak. Ljajic de sağ açıkta oynayabiliyor. Beşiktaş için işler birazcık daha planlı. Bence daha kolay geçireceklerdir bu dönemi."



