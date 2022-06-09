Tolga Ciğerci'nin yeni adresi netleşiyor!

Başakşehir'deki sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılan Tolga Ciğerci'yle ilgili transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Süper Lig'de kalmasına kesin gözüyle bakılan Tolga Ciğerci için yeni bir iddia ortaya atıldı.



TOLGA CİĞERCİ BEŞİKTAŞ'A DEĞİL EZELİ RAKİBE



Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Tolga Ciğerci, Başakşehir'e veda etmek üzereyken menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmişti. Siyah-Beyazlılar oyuncu için harekete geçmezken şimdi de Trabzonspor haberleri ayyuka çıktı.



OYUNCU İMZAYA SICAK



Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor, Tolga Ciğerci ile temas halinde. Milli futbolcunun Bordo-Mavililerde forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken transferin akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.





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