05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Tire 2021 FK'den iki takviye!

Tire 2021, pazar günü oynayacakları Kütahyaspor maçı öncesi kadrosuna 2 takviye gerçekleştirdi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü evinde Kütahyaspor'la sezonun ilk sınavına çıkacak Tire 2021 FK, dış transferde iki imza attırdı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bölgesel Amatör Lig ekibi Bozüyükspor'dan 24 yaşındaki sol kanat Batuhan Dıraga ve geçen sezonun ikinci yarısında Aliağa Futbol'da top koşturan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Altınöz ile sözleşme imzaladı.

Tire 2021 FK, pazar günü saat 19.00'da sahasında Kütahyaspor'u ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
