12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Tim Jabol Folcarelli: "Farklı bir formasyon üzerinde çalışıyoruz"

Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli, Kocaelispor. maçının ardından konuştu.

calendar 11 Ağustos 2025 23:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tim Jabol Folcarelli: 'Farklı bir formasyon üzerinde çalışıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un Fransız orta sahası Tim Jabol - Folcarelli, sahalarında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının ligin ilk maçında aldığı galibiyeti değerlendiren Tim Jabol-Folcarelli, yeni bir oyun düzeni üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

"FARKLI BİR FORMASYON ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"



Başarılı orta saha oyuncusu, "Farklı bir formasyon üzerinde çalışıyoruz. Biz oyuncular olarak yapmamız gereken şey, hocamızın istediklerini sahaya en iyi şekilde yansıtmak" ifadelerini kullandı.

"3 PUANLA AYRILDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

İlk haftada 3 puanla sahadan ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Jabol-Folcarelli, "Ligin ilk maçıydı, iyi bir galibiyet aldık. 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.