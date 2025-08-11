Tim Jabol Folcarelli: 'Farklı bir formasyon üzerinde çalışıyoruz'

Trabzonspor'un Fransız orta sahası Tim Jabol - Folcarelli, sahalarında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Takımının ligin ilk maçında aldığı galibiyeti değerlendiren Tim Jabol-Folcarelli, yeni bir oyun düzeni üzerinde çalıştıklarını vurguladı.
"FARKLI BİR FORMASYON ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Başarılı orta saha oyuncusu, "Farklı bir formasyon üzerinde çalışıyoruz. Biz oyuncular olarak yapmamız gereken şey, hocamızın istediklerini sahaya en iyi şekilde yansıtmak" ifadelerini kullandı.
"3 PUANLA AYRILDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
İlk haftada 3 puanla sahadan ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Jabol-Folcarelli, "Ligin ilk maçıydı, iyi bir galibiyet aldık. 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.