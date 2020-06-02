'THY, EuroLeague'den çekiliyor'

"THY ÇEKİLME KARARI ALMIŞ..."

"THY'YE SORDUK AMA"

Avrupa basketbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonlarından biri olan EuroLeague'in isim sponsoru olan Türk Hava Yolları ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Hürriyet Gazetesi'nden Ünal Özüak'ın iddiasına göre, Türk Hava Yolları, EuroLeague'den çekilme kararı aldı. İşte o haberin bir bölümü.."Bu, tamamen papaza kızıp oruç bozmak olur. Ülkemizin tanıtımı için çok faydalı olan bu imkanı takımlarımız ve basketbolumuza yararlı hale dönüştürememiş olmamız tamamen bizim kabahatimiz. Küsüp gitmek yerine içerde kalıp basketbol camiası akıl ve dinamiklerini olumlu kullanmaya bakmak lazım. Yanlıştan dönmek erdemdir.NOT: THY'nin EuroLeague'in isim sponsorluğundan çekilmesi konusunda birinci ağızdan bilgi almak için aradığımız THY'nin iletişiminden sorumlu müdürü, yazılı sorumuza ve telefonlarımıza hiçbir şekilde yanıt vermedi."