Thomas Reis: 'Ligde kalma adına önemli 3 puan'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, aldıkları galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.Hafta içi RAMS Başakşehir'e karşı zor bir maç oynadıklarını hatırlatan Reis, "Bu karşılaşmada takım çok fazla efor sarf etti. Bugün de maçta ilk yarıda çok fazla efor sarf ettiğimiz için yorgunluklar aşikardı." değerlendirmesinde bulundu.Reis, maçın ikinci yarısında iyi performans gösterdiklerini belirterek, "İkinci yarının hemen başında da golü bulma fırsatımız oldu. Defansif anlamda çok iyi işler yaptık. Takım olarak birbirimiz için savaştık. Şanslı olduğumuz bazı pozisyonlar da vardı. Biz de atabilirdik. Ligde kalma adına çok önemli üç puan aldığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.