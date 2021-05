Thibodeau: "İyiyiz, zamanla daha da iyi olacağız"

New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau, takımın yıldızları Derrick Rose ve Julius Randle ile birlikte Madison Square Garden'da son sekiz yıldan sonraki ilk playoff galibiyeti sonrası konuştu.



Knicks dün gece Atlanta Hawks'a karşı oynadığı serinin 2. maçını, 101-92'lik skorla kazandı. İlk yarıda ekibi 15 sayı geriye düşmüş olan Thibodeau, bunu takımın deneyimsizliğe bağladı:



"Daha önce playoff maçlarında oynamamış bazı adamlarımız var ve zaman ilerledikçe daha da iyi olacaklar. Tecrübe edinmenin tek bir yolu var ve o da çıkıp oynamanız. Yani her maç daha iyiye gideceklerini düşünüyorum. Bence her maçtan çıkarılacak bir ders oluyor. Her durumdan bir şeyler öğreniyorsunuz. Lakin bana kalırsa bu adamların daha önce büyük maçlarda oynamış olması, ekibimiz için büyük bir artı."



"İLK MAÇTAKİNDEN FARKLIYDIM"



Ekibin 26 sayı ile en skorer oyuncusu olmuş olan Rose ise, maç sonrası şunları söyledi:



"İyi hissettiğim için mutluyum. Maçı kazandık ve ilk maçta oynadığımdan çok daha farklı oynadım. Belli bir aciliyet duygusuyla oynamaya çalıştım. Önceki maç böyle oynamamıştım ve bu kendi adıma hayal kırıklığı olmuştu."



İlk yarıyı 0/6 şut isabetiyle kapattıktan sonra maçı 15 sayı ve 12 ribaund ile tamamlayan Randle ise, galibiyetle ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Yoğunluk seviyemiz, öncelikle savunma olarak başka bir seviyeye yükseldi. Derrick ve Reggie (Bullock) gibi adamlar savunmada iyi bir iş çıkardılar. Birkaç kez rakibi durdurmayı başarıp, özelikle de hücum tarafında biraz daha hızlı oynayabildik."