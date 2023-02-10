TFF, Spor Toto 1. Lig için kararını açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'in 3-4 Mart tarihlerinde oynanmasının planladığını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF, Spor Toto 1. Lig için kararını açıkladı
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10 Şubat 2023 16:39
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

Büyükekşi ayrıca, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.

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