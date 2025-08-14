13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
6-5
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
5-4
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
5-7
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
7-6
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
2-0
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
2-1
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
1-0
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
1-0
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-4

TFF'den yabancı talebine ret!

Yabancı sayısındaki değişim isteğini TFF kabul etmedi. Futbol Federasyonu'nda çarşamba günü yapılan yönetim kurulu toplantısında takımlardan gelen, "12+2 yabancı sayısı 12+2+2 olsun" talebi masaya yatırıldı. Değerlendirme sonrası mevcut kuralın devam etmesine karar verildi. Gözler, bugün (perşembe) yapılacak Kulüpler Birliği toplantısına çevrildi.

calendar 14 Ağustos 2025 07:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
TFF'den yabancı talebine ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu'nda çarşamba günü önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

TFF'DEN RET!

Yönetim kurulu yaptığı değerlendirme sonrasında kulüplerin "Yabancı sayısı 16 olsun." isteğini reddetti.


Geçtiğimiz hafta, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık seçiminde özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ellerinde çok yabancı olduğu için mevcut 12+2 kuralının değişmesi yönünde düşünce paylaştı. Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları bu öneriye destek verdi. Aradan geçen süreçte her kulüp, düşüncesini yazılı olarak Kulüpler Birliği Genel Sekreterliği'ne iletti ve yabancı sayısının 16 olmasını istedi.

Bazı takımlar ise "Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz." diye görüş belirtti. Konu federasyona bildirildi. TFF yönetimi de Riva'da yaptığı değerlendirmede ligler başladığı için bir değişim yapılmaması kararını aldı.

YENİ FORMÜL MASADA

Bugün (Perşembe) Kulüpler Birliği yapacağı toplantıda tekrar konuyu masaya yatıracak. Yeni bir formülün masaya gelebileceği öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.