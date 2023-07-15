TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama!

TFF, tartışma konusu olan 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için bir komisyon oluşturulduğunu açıkladı.

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TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama!
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15 Temmuz 2023 22:30
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 22:48
Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için flaş bir açıklama yaptı.

TFF, tartışma konusu olan 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için bir komisyon oluşturulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir." denildi.

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