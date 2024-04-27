TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselecek takımlar belli oluyor!

Normal sezonun bitimine 2 hafta kaldığı TFF 2. Lig'de 37. hafta müsabakaları pazar günü başlayacak.



Heyecanın son 2 haftaya taşındığı TFF 2. Lig'de 2'si doğrudan, 1'i play-off'tan olmak üzere 3 ekip 1. Lig'e yükselecek. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta son 4 sırayı alacak ekipler de lige veda edecek.



Beyaz Grup'ta 30 Nisan Salı günü oynanacak Diyarbekirspor-Bursaspor maçı dışındaki 37. hafta müsabakaları saat 15.00'te başlayacak.



Beyaz Grup



Bucaspor 1928'in şampiyonluk şansı kalmadığı Beyaz Grup'ta 77 puanda bulunan Esenler Erokspor veya 75 puanlı AcnTURK Sigorta Vanspor'dan biri 1. Lig vizesi alacak.



Esenler Erokspor Adıyaman FK ile kendi evinde mücadele ettikten sonra Serik Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. AcnTURK Sigorta Vanspor ise Ankara Demirspor'u konuk etmesinin ardından Bursaspor deplasmanına çıkacak.



Bucaspor 1928'in yanı sıra 1461 Trabzon FK ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun play-off'u garantilediği grupta play-off bileti alacak son ekip Ankaraspor veya Karacabey Belediyespor olacak.



Adıyaman FK, Bursaspor ve Kırşehir Futbol'un veda etmesinin kesinleştiği ligden düşecek son takım 32 puanlı Zonguldak Kömürspor veya maç fazlası bulunan 38 puanlı Nazilli Belediyespor olacak.



Zonguldak Kömürspor'un ligde kalabilmesi için kalan 2 maçını kazanıp, Nazilli Belediyespor'un tek müsabakasından puansız ayrılması gerekiyor.



Kırmızı Grup



77 puanlı Amed Sportif Faaliyetler veya 74 puana sahip GMG Kastamonuspor'un şampiyonluğa ulaşacağı Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif Faaliyetler, yarınki Somaspor deplasmanının ardından Menemen FK'yi konuk edecek.



GMG Kastamonuspor ise Isparta 32 Spor ile kendi evinde karşılaştıktan sonra Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak.



Bu iki takımın sezon sonunda olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak.



Alagöz Holding Iğdır FK, Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK'nin play-off vizesi aldığı grupta 59 puanlı İskenderunspor veya 54 puanı bulunan Isparta 32 Spor'dan biri daha play-off'a kalacak.



Uşakspor ve Denizlispor'un düşmesinin kesinleştiği grupta otuz sekizer puanı bulunan Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor, 37 puanlı Belediye Derincespor, 35 puana ulaşan Sarıyer ve 33 puanlı Düzce Cam Düzcespor'dan ikisi daha lige veda edecek.





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