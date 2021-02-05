TEST: Derbide kim gol atmamıştır?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesinde geçmişe doğru gidiyoruz.

Haber; Sporx.com
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TEST: Derbide kim gol atmamıştır?
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05 Şubat 2021 23:32
Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde yeni testimiz ile derbi hafızanı teste çıkıyoruz. Aşağıdaki tarihleri verilen derbilerde seçenekteki iki isimden hangisinin gol attığını soruyoruz. Bakalım 10'da 10 yapabilecek misin?
 


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