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TEST || Derbi öncesi: Kim gol atmıştır?
Galatasaray - Fenerbahçe
maçı öncesinde yeni testimiz ile derbi hafızanı teste çıkıyoruz. Aşağıdaki tarihleri verilen derbilerde seçenekteki iki isimden hangisinin gol attığını soruyoruz. Bakalım 10'da 10 yapabilecek misin?
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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