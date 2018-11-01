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TEST || Derbi öncesi: Kim gol atmıştır?



Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde yeni testimiz ile derbi hafızanı teste çıkıyoruz. Aşağıdaki tarihleri verilen derbilerde seçenekteki iki isimden hangisinin gol attığını soruyoruz. Bakalım 10'da 10 yapabilecek misin?
 
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