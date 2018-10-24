Schalke karşısında sakatlıklar yüzünden eksik bir kadroyla çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Belhanda'ya 'liderlik' rolü verdi.
İki sezondur beklentilerin altında kalan Faslı oyuncuyla görüşen tecrübeli hoca "Bu maçın anahtarı sende" dedi.
Schalke maçında takımın saha içi liderliğini üstlenmesini isteyen Terim "Takımın en iyi ayaklarından biri sensin ama gol konusunda üretken değilsin. Arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlarken uzaktan şutlarla gol denemesi yapmaktan da kaçınma" dedi.
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İki sezondur beklentilerin altında kalan Faslı oyuncuyla görüşen tecrübeli hoca "Bu maçın anahtarı sende" dedi.
Schalke maçında takımın saha içi liderliğini üstlenmesini isteyen Terim "Takımın en iyi ayaklarından biri sensin ama gol konusunda üretken değilsin. Arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlarken uzaktan şutlarla gol denemesi yapmaktan da kaçınma" dedi.
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