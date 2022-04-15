Ten Hag gelirse MANU'da ilk yolcu: CR7

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Manchester United serüveni bu yaz sona erebilir.



Marca'da yer alan habere göre, Portekizli yıldızın yazın göreve getirilecek Erik ten Hag'ın planları arasında yer almadığı ve takımdan gönderileceği belirtildi.



Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan İngiliz ekibine transfer olan yıldız oyuncu, Premier Lig'e hızlı bir giriş yapmış ve Eylül ayının en iyi oyuncusu seçilmişti. Bununla birlikte giderek düşen performansı Ronaldo'yu eleştirilerin odağına çekti.



GELECEK PLANLARINA BAŞLADI!



Öte yandan Yıldız oyuncunun artarak düşen performansının kendisi içinde hayal kırıklığı olduğu ve gelecek sezon için transfer olabileceği takımları değerlendirebilmek için menajeri Jorge Mendes ile bir araya geldiği ifade edildi.



Ronaldo attığı 18 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda olsa da son 13 maçta yalnızca 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.





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